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Зеленський заявив, що в українців "нормальні зади" (відео)

STYLERКурйози    06.03.2020 - 16:21
Зеленський заявив, що в українців "нормальні зади" (відео)
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський подивився нові поїзди Укрзалізниці і оцінив "п'яті точки" українців

Володимир Зеленський, який нещодавно образив жінок своїми сексистськими заявами, сказав, що у українців "нормальні зади". Жарт президент України видав під час огляду нових вагонів Укрзалізниці для міжнародних сполучень.

На відео видно, як Зеленський інспектує спальні вагони-трансформери від Крюківського вагонобудівного заводу. Він пройшовся коридором поїзда, зайшов в одне з купе і посидів на досить-таки широких сидіннях, які також можна під час далеких поїздок трансформувати у спальні місця.

"Вагон відповідає всім європейським вимогам. В принципі, якщо говорити про габарити країн СНД, то вагон ширше..." - почав говорити директор заводу Максим Крамаренко.

Але тут в діалог включився ще президент КВБЗ Володимир Приходько.

"Це під європейські габарити. Тут з хорошим добротним задом не викрутишся", - сказав він.

Ці слова здивували Зеленського. Правда, він вирішив відповісти з гумором.

"А що? У нас в Україні зади нормальні!" - парирував президент.

Його слова викликали посмішки на обличчях присутніх.

"У нас з цим добре, так", - підтвердив слова глави держави Крамаренко.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Крюківського вагоноремонтного заводу. (Частина 1)

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Крюківського вагоноремонтного заводу. (Частина 1)

Опубліковано Офіс Президента України П'ятниця, 6 березня 2020 р.

Володимир Зеленський оглянув нові вагони

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що Зеленський погрожував нардепу Олексію Гончаренку прямо в Раді.

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