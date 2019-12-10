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Зеленский и Заворотнюк: появилась интересная информация

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 21:34
Зеленский и Заворотнюк: появилась интересная информация
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Самыми популярными запросами в Google в Украине были Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский

Компания Google подвела итоги года и опубликовала список самых популярных запросов украинцев за 2019 год. Теперь стало известно, что чаще всего искали граждане нашей страны, и, что их больше всего волновало в уходящем году.

Как оказалось, самым популярным запросом у наших людей был "Игра престолов 8 сезон" – финальный сезон культового сериала. Далее чаще всегг люди искали "Зеленский" и "Юлия Началова".

Нельзя не отметить, что украинских пользователей очень волновали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал "Чернобыль" и конкурс "Евровидение 2019".

Если говорить о категории "персона", то топ-3 запросов украинцев выглядит так:

  • Владимир Зеленский.
  • Анастасия Заворотнюк.
  • Петр Порошенко.

В категории "Фильмы" в топ-запросах 2019 года оказалась драма "Джокер", снятая по мотивам комиксов.

Также украинцы искали таких исполнителей, как MARUV, Децл, Билли Айлиш.

Среди запросов "покупки" наши граждане часто гуглили "купить iPhone 11", "купить автокресло", а также интересовались билетами от МАУ и Укрзализныци.

Украинцы задавали поисковику разные запросы, топ запросов "Что такое?" выглядит так:

  1. Томос
  2. Подагра
  3. Формула Штайнмайера
  4. Вислово
  5. Дебаты
  6. Сонный паралич
  7. Зона 51
  8. Импичмент
  9. NFC
  10. Мажоритарка

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