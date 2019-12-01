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Евросоюз начал расследование в отношении Google

Новости » Телеком & IT     01.12.2019 - 08:24
Евросоюз начал расследование в отношении Google
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Расследование связано с методами сбора данных пользователей

Антимонопольные органы Европейского союза начали расследование в отношении американской компании Google в связи с методами, которые используются для сбора информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, особое внимание будет уделяться тому, как компания Google использовала информацию, связану с местными поисковыми сервисами и размещением рекламы в интернете.

"Комиссия направила компаниям опросники в рамках предварительного расследования, касаемого методов, применяемых Google для сбора и использования данных", - говорится в документе, который находится в распоряжении агентства.

Представитель Google заявил, что компания использовала полученную информацию для повышения качества услуг, которые она предоставляет. Он отметил, что пользователь может в любой момент удалить информацию о себе.

Напомним, ранее сообщалось, что Google изменит правила размещение политической рекламы по таргетингу. Компания планирует ограничить аудиторию политической рекламы по трем категориям таргетинга. Сейчас ограничение действует в Британии, а уже к 2021 году новые правила будут действовать по всему миру.

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