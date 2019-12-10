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Зеленський і Заворотнюк: з'явилася цікава інформація

STYLERЖиття    10.12.2019 - 21:34
Зеленський і Заворотнюк: з'явилася цікава інформація
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Найпопулярнішими запитами в Google в Україні були Анастасія Заворотнюк і Володимир Зеленський

Компанія Google підбила підсумки року та опублікувала список найбільш популярних запитів українців за 2019 рік. Тепер стало відомо, що найчастіше шукали громадяни нашої країни, і, що їх найбільше хвилювало цього року.

Як виявилося, найпопулярнішим запитом в наших людей був "Гра престолів 8 сезон" – фінальний сезон культового серіалу. Далі частіше всегг люди шукали "Зеленський" і "Юлія Началова".

не Можна не відзначити, що українських користувачів дуже хвилювали результати виборів в Україні і дебати кандидатів у президенти, новини про Анастасії Заворотнюк, серіал "Чорнобиль" та конкурс "Євробачення 2019".

Якщо говорити про категорії "персона", то топ-3 запитів українців виглядає так:

  • Володимир Зеленський.
  • Анастасія Заворотнюк.
  • Петро Порошенко.

В категорії "Фільми" в топ-запити 2019 року виявилася драма "Джокер", знята за мотивами коміксів.

Також українці шукали таких виконавців, як MARUV, Децл, Біллі Айлиш.

Серед запитів "покупки" наші громадяни часто гуглили "купити iPhone 11", "купити автокрісло", а також цікавилися квитками від МАУ і Укрзалізниці.

Українці ставили пошуковику різні запити, топ запитів "Що таке?" виглядає так:

  1. Томос
  2. Подагра
  3. Формула Штайнмайера
  4. Вислово
  5. Дебати
  6. Сонний параліч
  7. Зона 51
  8. Імпічмент
  9. NFC
  10. Мажоритарка

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