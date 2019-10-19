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Зеленський завів собі нового "шептуна на вухо" (фото)

STYLERПерсони    19.10.2019 - 11:21
Зеленський завів собі нового "шептуна на вухо" (фото)
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Андрій Богдан явив світові нового "шептуна" Володимира Зеленського

Андрій Богдан вирішив потролити українців знімком, на якому глава Офісу президента показав, що він не єдиний "шептун на вухо", який "працює" на Зеленського.

Сцени, в яких Андрій Богдан щось нашіптує на вухо Володимиру Зеленському, вже давно стали притчею во язицех. Але, як виявилося, в подібному був помічений актор Станіслав Боклан, суддя "Ліги сміху", прем'єр-міністр з серіалу "Слуга народу".

На знімку народний артист, який нещодавно взяв офіційне інтерв'ю у президента, щось активно нашіптує Володимиру Зеленському.

"Перестаньте гнать на Богдана))) Богдан невиноувен", - підписав знімок глава Офісу (орфографія і пунктуація автора збережені).

Зеленський завів собі нового &quot;шептуна на вухо&quot; (фото)

Станіслав Боклан і Володимир Зеленський (фото: facebook.com/Андрей Богдан)

Користувачі мережі не особливо зацінили тонкий тролінг Андрія Богдана. У мережі багато іронічних коментарів.

  • І коли сміятися? Ще скажи розумник.
  • Хвантазірка.
  • Запросіть Шарія до себе.
  • Розмова про себе в третій особі характерна для дитячої мови і триває зазвичай до кризи трьох років, коли дитина починає усвідомлювати себе як особистість.

Зеленський завів собі нового &quot;шептуна на вухо&quot; (фото)

До речі, не так давно Андрій Богдан зізнався, що саме шепоче на вухо Володимиру Зеленському.

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