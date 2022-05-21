Зеленского просят отменить проведение Евровидения в Украине: "это лицемерие"

Такое предложение опубликовано в петиции на сайте президента.

"Поставив ноль баллов дружественной Польше, мы допустили роковую ошибку. Кулуарно избранное жюри взяло на себя ответственность влиять на современную историю и статус нашей страны! Просим вас немедленно вмешаться и принести извинения польскому народу от имени Украины, а самое главное - принять правильное решение и передать победу другой стране", - сказано в петиции.

Также автор прошения Алексей Радчук считает, что после победы Украины в войне с Россией будет неуместно проводить конкурс в нашей стране.

"Даже через год неуместно проведение музыкального конкурса на территории нашей страны. Сейчас все силы нашего народа и средства государства могут быть направлены только на помощь нации, восстановление утраченного жилья, лечение пострадавших и восстановление инфраструктуры", - написано в петиции.

"Не закрывайте глаза! Проводить музыкальный конкурс категорически неуместно и в полной мере лицемерно!" - уверен автор.

Отметим, что на момент 21 мая петиция набрала всего 5 голосов из необходимых 25 тысяч.