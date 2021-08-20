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Зеленский в вышиванке показал новое "спортивное" видео

Автор: Тетяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал новый челлендж #здороваукраїна30 и передал эстафету Национальному олимпийскому комитету и Сергею Бубке.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, для участия в челлендже необходимо одеть вышиванку, выполнить 30 раз любимое физическое упражнение и обозначить человека, которому передаешь эстафету.

"Всем привет! Я, Владимир Зеленский, президент Украины, принимаю челлендж #здороваукраїна30 и передаю его Национальному олимпийскому комитету", - говорится на странице.

В частности, все условия президент выполнил. На видео видно, как Зеленский в льняной вышиванке с черной вышивкой, черных джинсовых шортах, белых носках и белых кроссовках 30 раз отжался на брусьях.

"Итак, Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету!",- добавил Зеленского.

В комментариях пользователи поддерживают президента и пишут, что он подает хороший пример.

Ранее мы сообщали, как Зеленский рассказал, что единственный путь к освобождению крымских политзаключенных - прямые переговоры с Путиным.

Также Зеленский сообщил о возможен второй срок. Он отметил, что не все дела закончены.

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Владимир ЗеленскийДень независимости Украинычеллендж