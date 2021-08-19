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Зеленский: единственный путь к освобождению крымских политзаключенных - прямые переговоры с Путиным

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Четверг 19 августа 2021 09:00
Зеленский: единственный путь к освобождению крымских политзаключенных - прямые переговоры с Путиным Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вопрос освобождения крымских политзаключенных пока полностью заторможен. Единственным выходом могут стать лишь прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского журналистам, опубликованное "Украинской правдой".

По словам Зеленского, сейчас все списки политзаключенных сформированы благодаря работе украинского омбудсмена.

"На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России относительно крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем наработать новые решения именно во время Крымской платформы", - отметил президент.

Он подчеркнул, что в вопросе освобождения крымчан, рычаг решений на стороне России.

"Для Кремля эти люди не украинские политзаключенные, поскольку там не признают, что оккупировали Крым. Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки тех наших людей, которые находятся в Крыму или на территории России. Мы, наоборот, объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех - это обмен включительно с крымчанами", - добавил Зеленский.

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