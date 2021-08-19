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Зеленский о возможном втором сроке: хочу некоторые вещи закончить

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Киев, Четверг 19 августа 2021 14:27
Зеленский о возможном втором сроке: хочу некоторые вещи закончить Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить о возможности его выдвижения на второй президентский срок. Но он хотел бы "некоторые вещи закончить".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ, которое приводит отрывки интервью Зеленского НВ, Washington Post, Liberation, "Новой Газете" и Funke Media.

По его словам, рано говорить о подготовке ко второму сроку.

"Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - отметил Зеленский.

Однако на уточняющий вопрос о том, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил утвердительно.

"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно - это не моя амбиция", - добавил Зеленский.

Напомним, согласно опросу Центра Разумкова, в августе 2021 года 48% украинцев отнеслись бы негативно, если бы Зеленский заявил о выдвижении на второй срок.

В июле он говорил, что не готов сказать, будет ли баллотироваться на второй срок.

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