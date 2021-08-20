Зеленський у вишиванці показав нове "спортивне" відео

Президент України Володимир Зеленський підтримав новий челендж #здороваукраїна30 і передав естафету Національному олімпійському комітету та Сергію Бубці.

Відео опублікував на своїй сторінці у Facebook .

У коментарях користувачі підтримують президента та пишуть, що він подає гарний приклад.

Зокрема, всі умови президент виконав. На відео видно, як Зеленський у лляній вишиванці з чорною вишивкою, чорних джинсових шортах, білих шкарпетках і білих кросівках 30 разів відтиснувся на брусах.

"Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його Національному олімпійському комітетові", - йдеться на сторінці.

Так, для участі у челенджі необхідно одягти вишиванку, виконати 30 разів улюблену фізичну вправу та позначити людину, якій передаєш естафету.

Раніше ми повідомляли, як Зеленський розповів, що єдиний шлях до звільнення кримських політв'язнів - прямі переговори з Путіним.

Також Зеленський повідомив про можливий другий термін.Він зазначив, що не усі справи закінчені.