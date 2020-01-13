Зеленский устроил жену на новую работу: что известно

Елена Зеленская получила новую должность (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Владимир Зеленский свои указом дал должность первой леди Украины

Елена Зеленская получила новую должность. Теперь она стала членом совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". О назначении распорядился ее супруг президент Украины Владимир Зеленский. Указ о назначении опубликован на официальном сайте главы страны.

Судя по документу, главой совета стал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Секретарем совета осталась гендиректор госпредприятия Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал" Олеся Островская-Люта.Также в совете указаны такие люди, как руководитель Госуправления делами Сергей Борзов, правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца, вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба.

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Также в совет вошли такие люди, как народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос, философ и писатель Вахтанг Кебуладзе, заместитель гендиректора Национального художественного музея Ольга Балашова, гендиректор Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, ученый-экономист Александр Пасхавер и другие.

К слову, что всего в совете по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" числится 16 человек.

Отметим, что ранее до президентства Зеленского его жена работала в "Квартале 95", она была автором текстов команды.

Кстати, по профессии она архитектор, но в этой сфере никогда не работала.