Зеленський влаштував дружину на нову роботу: що відомо

Олена Зеленська отримала нову посаду (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Володимир Зеленський свої указом дав посаду першій леді України

Олена Зеленська отримала нову посаду. Тепер вона стала членом ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал". Про призначення розпорядився її чоловік президент України Володимир Зеленський. Указ про призначення опублікований на офіційному сайті голови країни.

Судячи з документа, головою ради став міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський. Секретарем ради залишилася гендиректор держпідприємства Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" Олеся Островська-Люта.Також у раді вказані такі люди, як керівник Держуправління справами Сергій Борзов, урядовий уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буца, віце-прем'єр-міністр Дмитро Кулеба.

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Також до ради увійшли такі люди, як народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос, філософ і письменник Вахтанг Кебуладзе, заступник гендиректора Національного художнього музею Ольга Балашова, гендиректор Національного музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків Катерина Чуєва, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, вчений-економіст Олександр Пасхавер та інші.

Всього в раді з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" числиться 16 осіб.

Відзначимо, що раніше до президентства Зеленського його дружина працювала в "95 Кварталі", вона була автором текстів команди.

До речі, за фахом вона архітектор, але в цій сфері ніколи не працювала.