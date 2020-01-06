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Зеленская в шлепанцах подорвала сеть: появились фото

STYLERЖизнь    06.01.2020 - 18:56
Зеленская в шлепанцах подорвала сеть: появились фото
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская в Омане посетила музей в интересном наряде

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана во время пребывания на отдыхе вместе со своим мужем президентом Владимиром Зеленским и детьми. Соответствующие фотографии опубликованы на странице музея в Facebook.

Жена президента надела платье-рубашку из легкой ткани, которое было на ней свободно и закрывало руки. Под рубашку Зеленская надела белые кюлоты, а на ногах у Зеленской были шлепанцы. При этом на ней практически не было никаких украшений, кроме золотых сережек и тонкого украшения на шее.

Зеленская в шлепанцах подорвала сеть: появились фотоЗеленская в шлепанцах подорвала сеть: появились фото

Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана (фото: facebook.com/nationalmuseumoman)

Стоит отметить, что именно шлепанцы первой леди Украины вызвали негодование у пользователей сети.

Зеленская в шлепанцах подорвала сеть: появились фото

Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана (фото: facebook.com/nationalmuseumoman)

Пользователь сети Михаил Голубь в Facebook обратил внимание на то, что Зеленская надела шлепки и написал: "Первая леди посетила Оман с официальным спа-визитом".

Зеленская в шлепанцах подорвала сеть: появились фото

Другие тоже прокомментировали фотографии Елены Зеленской в шлепанцах.

  • Старая традиция тырить тапки в отелях;
  • Визит в Канаду не научил ничему;
  • Ой, так это лыжи. Не успели переодеться;
  • Какая разница!!! Не в полотенце и на том спасибо!

Зеленская в шлепанцах подорвала сеть: появились фото

Стоит отметить, что Владимир Зеленский вместе с семьей в Омане поселился в элитном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи в этом отеле доходит до 4 тысяч долларов. При этом здание комплекса поражает своим шиком.

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