Хоть гантели не украли: Зеленский восхитил фото с Банковой

Владимир Зеленский с гантелями (Коллаж РБК-Украина)

Зеленский показал, как занимается спортом по утрам

Президент Украины Владимир Зеленский повеселил пользователей социальных сетей фотографией из спортивного зала на Банковой, где он занимался упражнениями вместе с главой Администрации президента Андреем Богданом.

Владимир Зеленский отметил, что весь спортинвентарь остался на месте и ничего не украдено.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", - так президент подписал свою фотографию.

Владимир Зеленский поразил сеть фотографией из спортзала (facebook.com/zelenskiy95)

Пользователи сети отреагировали на фотографию и написали множество комментариев. Мнения комментаторов разделились. Некоторые начали хвалить президента за то, что он показывает хороший пример жителям Украины и занимается по утрам спортом, а некоторые возмущены тем, что вместо того, чтобы решать государственные вопросы, Владимир Зеленский публикует различные селфи.

Срок аренды заканчивается через неделю. Коробки не выбрасывайте.

Вот это вы молодцы!

Владимир, сфотографируйтесь наконец-то во время работы. Хватит флексить.

Хочется позвонить в администрацию и спросить: "Взрослые дома есть? Кого-нибудь из взрослых позовите". Хватит шутить, хватит себя так инфантильно вести! Хватит!

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Видим, вы господин Президент, вместе со своей командой очень важными делами занимаетесь. Не смешно.

Володька, не позорь меня…иди работай, сделай что-нибудь полезное для страны.

Не давайте себя в обиду! И не позволяйте, чтобы Вас унижал Ляшко! Удачи Вам! Терпенья Вам!

Доброе утро. Вот так надо рекламировать здоровый образ жизни.

Чудесно! В здоровом теле –здоровый дух! А после зала всегда лучше работается: много энергии и позитива, много свежих взглядов и мыслей!

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове Зеленский вступил в словесную перепалку с журналисткой.

А также рассказывали о том, что популярный украинский ведущий потроллил президента Украины за шаурму.