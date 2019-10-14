Зеленский с цветами и лампадками пришел к Стене памяти погибших за единство Украины (фото)

Зеленский сегодня поедет на Донбассе в штаб ООС
Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в День защитника Украины почтили память героев, отдавших жизнь за единство нашей страны. Глава государства с супругой пришли к Стене памяти павших воинов, которая установлена возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.
Соответствующие фото опубликованы на Facebook-странице Офиса президента Украины 14 октября.
Зеленские возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей.
Владимир Зеленский и Елена Зеленская почтили память защитников Украины (Фото: facebook.com/president.gov.ua)
Также они почтили память героев минутой молчания.
Отмечается, что сегодня Зеленский намерен в рамках рабочей поездки в Донецкую область посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.
Президент Зеленский с женой в День защитника Украины установили лампадки у Стены памяти около Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве (Фото: facebook.com/president.gov.ua)
Пользователи сети живо отреагировали почтение Зеленскими памяти погибших защитников Украины, и нужно отметить, что комментарии - неоднозначные и имеют разный политический окрас.
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