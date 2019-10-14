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Зеленський з квітами і лампадками прийшов до Стіни пам'яті загиблих за єдність України (фото)

STYLERПерсони    14.10.2019 - 12:49
Зеленський з квітами і лампадками прийшов до Стіни пам'яті загиблих за єдність України (фото)
Володимир Зеленський з дружиною в День захисника України вшанував пам'ять загиблих героїв (Фото: колаж РБК-Україна)

Зеленський сьогодні поїде на Донбасі в штаб ООС

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська в День захисника України вшанували пам'ять героїв, які віддали життя за єдність нашої країни. Глава держави з дружиною прийшли до Стіни пам'яті полеглих воїнів, яка встановлена біля Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві.

Відповідні фото опубліковані на Facebook-сторінці Офісу президента України 14 жовтня.

Зеленські поклали квіти та встановили лампадки біля Стіни з іменами загиблих за єдність України військовослужбовців та правоохоронців.

Зеленський з квітами і лампадками прийшов до Стіни пам'яті загиблих за єдність України (фото)

Володимир Зеленський і Олена Зеленська вшанували пам'ять захисників України (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

Також вони вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання.

Зазначається, що сьогодні Зеленський має намір в рамках робочої поїздки в Донецьку область відвідати штаб Операції об'єднаних сил і зустрітися з військовослужбовцями ООС.

Президент Зеленський з дружиною в День захисника України встановили лампадки біля Стіни пам'яті біля Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

Користувачі мережі жваво відреагували вшанування Зеленськими пам'яті загиблих захисників України, і потрібно зазначити, що коментарі - неоднозначні та мають різне політичне забарвлення.

  • Захисників зі святом! Повертайтеся живими! А президента народ навчить як шанувати, плекати українські традиції і пам'ять, якщо він з висоти своїх років не має цього в душі. Люди, підтримуйте і дякуйте президенту за досягнення і перемоги, а не лийте стільки меду за те, що він просто "кльовий". За що?!
  • Вічна пам'ять і честь загиблим за Україну. Дякую.
  • Без пафосу і дуже гідно!
  • А на Майдан до людей вийти не збирається? Послухати, поспілкуватися, відповісти на питання? Завтра він не може поїхати?
  • Вічна пам'ять героям!

Зеленський з квітами і лампадками прийшов до Стіни пам'яті загиблих за єдність України (фото)

Зеленський з квітами і лампадками прийшов до Стіни пам'яті загиблих за єдність України (фото)

Зеленський з квітами і лампадками прийшов до Стіни пам'яті загиблих за єдність України (фото)

Зеленський з квітами і лампадками прийшов до Стіни пам'яті загиблих за єдність України (фото)

Зеленський з квітами і лампадками прийшов до Стіни пам'яті загиблих за єдність України (фото)

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