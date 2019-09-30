Фото Зеленского в Бабьем Яру вызвало недоумение: в чем причина

Зеленский посетил Бабий Яр 29 сентября
Президент Владимир Зеленский на 78-ю годовщиной трагедии Бабьего Яра опубликовал обращение к Украинскому народу, а также передал корзину цветов к мемореалу в Киеве. 29 сентября на мероприятиях, посвященных почтению памяти расстрелянных в 1941 году во время Второй Мировой войны на этом месте 30 тысяч евреев, главу государства не заметили. Председатель Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх выразил по этому поводу недовольство и недоумение.
Во время своего выступления на Марше памяти жертв он акцентировал внимание, что впервые в истории президент Украины не посетил мероприятие в Бабьем Яру.
После этого украинский художник еврейского происхождения, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд написал в своем Facebook соответствующий пост и процитировал Блайха. Через некоторое время заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментариях опубликовал фото Зеленского возле памятника в Бабьем Яру и написал: "Можете меня считать источником".
Фото: Владимир Зеленский в Бабьем Яру в Киеве (facebook.com)
"Упс. Сорри. Я действительно слышал эти слова ребе Якоба Блайха. И не знал, что Зеленский был в сегодня Бабьем Яру. Но до начала церемонии. Без охраны и свиты. Скорее всего и Блайх об этом не знал. Но этот венок я видел. Хотя у евреев принято возлагать камни, но это уже не мое дело. Этот пост удалять не буду, но откорректировал", - написал Ройтбурд.
В то же время в сети звучат подозрения, что глава государства мог посетить Бабий Яр уже после "замечания", а некоторые даже заговорили о фотомонтаже.
Фото: Владимир Зеленский в Бабьем Яру в Киеве (facebook.com)
В частности, экс-нардеп Борислав Береза на своей Facebook-странице в комментариях допускает, что Зеленский был возле памятника, "но видимо после того, как началась эта шумиха".
Скрин комментариев (facebook.com/borislav.bereza)
Известный волонтер и офицер ВСУ, замкомандира роты 95 ОДШБр Мирослав Гай отреагировал на скандал и сравнил поведение президента со школьником.
"Зеленский не пришел в Бабий Яр на официальные мероприятия. Раввины раскритиковали Зеленского. Зеленский пришел в Бабий Яр. Он ведет себя, как школьник, которого отругала. Делает что-то не потому, что это важно лично ему или потому, что это важно для государства, а потому, что его пожурили. Учителями выступают раввины, гражданское общество, международные партнеры... И я уверен, что Зеленский понимает трагедию Бабин Яр, и не хотел никого обидеть... Он просто не подумал, забыл, устал..." - написал он в своем Facebook.
Фото: скрин (facebook.com/myroslavhai)
Добавим, что пользователи интернета принялись разбирать снимок Зеленского в Бабьем Яру детально и начали сравнивать расположение букетов и венков на разных фото - с президентом и без него. Также в сети говорят о дождливой погоде утром 29 сентября, хотя на кадре с главой государства луж не видно.
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