День защитника Украины: история важного праздника

День защитника Украины 2019 - история праздника в Покровы 14 октября (фото: РБК-Украина)

Праздник был учрежден, чтобы заменить День защитника Отечества

День защитника Украины – относительно новый государственный праздник, история которого начинается в 2014-м году. С 2015 года этот день является нерабочим. Появился День защитника Украины как праздник, который должен был заменить учрежденный в советское время День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля. STYLER собрал самые важные факты о празднике.

О желании перенести празднование Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября Президент Украины Петр Порошенко заявил во время своей речи 24 августа 2014 года на День Независимости Украины.

"В богатой подвигами летописи украинского воинства множество битв и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Я подчеркиваю, Украина никогда больше не будет праздновать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем чествовать защитников своего Отечества, а не чужого!" – сказал Петр Алексеевич.

День защитника Украины (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)

Дата же 14 октября для нового праздника была выбрана не случайно. Ежегодно в этот день отмечается День украинского казачества – праздник, приуроченный к дню Покрова Пресвятой Богородицы (поскольку Матерь Божья считается защитницей и покровительницей казаков). Также в этот день традиционно отмечают и годовщину создания (в 1942 году) Украинской повстанческой армии (УПА)* – военно-политического подразделения Организации украинских националистов (ОУН). А поскольку Порошенко также заявил, что хочет на государственном уровне решить вопрос о статусе воинов УПА как защитников Украины, то и 14 октября, по его мнению, будет ассоциироваться с настоящими героями Украины, участниками боевых действий и войны за независимость страны.

Уже 8 октября того же года Украинский институт национальной памяти поддержал инициативу Президента отмечать День защитника Украины в Покров день, обосновывая это традицией почитать украинское войско именно в этот день.

14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен "День защитника Украины". Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. 5 марта 2015 года Верховная Рада Украины объявила 14 октября выходным днем.

День защитника Украины (facebook.com/pg/theministryofdefence.ua)

По случаю праздника проводится ряд праздничных и торжественных мероприятий, в основном – в Киеве и Львове. Также, согласно указу Президента Украины от 10 октября 2015 года, ежегодно в этот праздничный день предлагается всем органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям и объединениям граждан устанавливать (вывешивать) государственный флаг.

Напомним, что ранее Ада Роговцева эмоционально поздравила украинских военных с праздником Дня защитника Украины. Артистка уже не первый год ездит к украинским военным на передовую и убеждена, что все должны брать с них пример. Легендарная актриса акцентировала на том, что все украинцы должны быть защитниками своей Родины. 82-летняя актриса говорит, что нашим военным как никогда нужно тепло и понимание.

"Они должны почувствовать, что за них молятся. Это основная наша работа, и я благодарна судьбе, что мне Господь дал силы, жить, видеть, чувствовать, любить. Я вас всех очень люблю!" - эмоционально высказалась актриса.