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Зеленський став людиною року за версією найбільшого польського видання (фото)

Володимир Зеленський з Анджеєм Дудою (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Володимир Зеленський став людиною року за версією польського тижневика "Wprost". З 1991 року редакція нагороджує лише поляків, проте повномасштабне вторгнення Росії в Україну все змінило.

Про це повідомляє пресслужба видання.

Чому обрали Володимира Зеленського

31 січня 2023 року в готелі "Renaissance" у Варшаві відбулася церемонія
вручення титулу "Людина року" за версією польського тижневика "Wprost".

Таким чином видання вирішило нагадати, що "сьогодні у світі немає людини, від якої ще більше залежала б доля нашої цивілізації, а також символічно підкреслити героїзм і наполегливість українського народу".

"За боротьбу від імені цивілізованого світу за вільну Європу. За велику віру, коли її не було в інших. За стійкість, коли інші пророкували невдачу. За надію, коли інші сумнівалися. І передусім за перемогу України, яка обов'язково настане", - йшлося у промові під час присвоєння звання Президенту України титулу "Людина року".

Самого Володимира Зеленського на церемонії нагородження не було, тому її відвідав посол України в Польщі Олег Куць.

Церемонія нагородження в Польщі (фото: пресслужба)

Що відомо про премію

Премія "Людина року" від "Wprost" є однією з найстаріших нагород у польських ЗМІ.

З 1991 року редакція тижневика нагороджує людей, які мали найбільший вплив на суспільне, політичне чи економічне життя Польщі за минулий рік.

Проте вторгнення Росії в Україну поставило як Польщу, так і всю Європу в найскладніший момент в історії. Саме тому цього року премія "Людина року" має трьох переможців, які зробили найбільший внесок у покращення світової безпеки.

Нагороду "Людина року Wprost 2022" отримав Маріуш Блащак. Віцепрем'єр-міністр та Міністр національної оборони. Саме завдяки його зусиллям польська армія увійшла до 20 престижного рейтингу найбільших військових держав світу Global Firepower.

Раніше ми розповідали, як змінився Володимир Зеленський у новорічних відео за 2022 і 2023 роки.

Дивіться також, на яких світових обкладинках розміщували світлини президента України.

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Володимир ЗеленськийПольща