Бойовий тандем: на яких обкладинках з'являлися Зеленський і Залужний після 24 лютого (фото)

Найбільше виділяли Президента Володимира Зеленського та його дружину, а також Головнокомандувача Валерія Залужного.

Після 24 лютого увага всіх провідних країн світу прикута до України. Відбувається це, звісно, через вплив медіа. Для них українська нація стала справжнім відкриттям, а самі люди - національними героями.

Володимир Зеленський

Насправді Володимир Зеленський з'являвся на світових обкладинках і до повномасштабної війни. Вперше це сталося у грудні 2019, коли його розмістив журнал Time.

Тоді він став першим президентом України, чиє фото опублікували в міжнародному виданні.

Перша обкладинка TIME з Володимиром Зеленським (фото: time.com)

Наступна обкладинка з'явилася вже у квітні 2022 року від цього самого журналу. Проте це не перша подібна шпальта від 24 лютого.

Квітневий випуск TIME (фото: twitter.com/TIME)

Пальму першості в публікації фото гаранта вже під час війни стало італійське видання Vanity Fair. Їхній номер із синьо-жовтими заголовками вийшов іще на початку березня.

Фото: ms.detector.media

У березні президент України також з'явився на обкладинці польського тижневика Newsweek із красномовним написом "Лідер вільного світу".

"Володимир Зеленський кинув виклик імперії Путіна", - наголошується на першій сторінці тижневика.

Володимир Зеленський у польському тижневику на початку березня (фото: ukrinform.ua)

Фото глави держави на обкладинці у синьо-жовтому обрамленні з'явилося в австрійському журналі "Profil". Воно супроводжується підписом німецькою мовою: "Герой Заходу. Володимир Зеленський".

Війна в Україні - головна тема австрійських ЗМІ (фото: ukrinform.ua)

Ще одна титульна сторінка із президентом України з'явилася у травні, але вона була оповита фейками.

Річ у тім, що в мережі опублікували зображення Зеленського з підписом "Король брехні", хоча насправді було написано "Герой свободи".

Обкладинка з фейковою історією (фото: logically.ai)

Така оманлива шпальта не єдиною серед публікацій світових медіа. Нижче дивіться інші фото, де Володимира Зеленського зображено не в найкращих ракурсах задля поширення пропаганди.

Обкладинки, яких насправді не публікували (фото: detector.media)

Попри ці наклепи Володимира Зеленського оголосили Людиною 2022 року за версією TIME, а також визнали найвпливовішою людиною року у Європі за версією видання Politico.

Володимир Зеленський - Людина року 2022 (фото: facebook.com/time)

Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ не має такої великої кількості шпальт за кордоном, як президент, проте його заслуги також відмітив уже згадуваний журнал TIME.

У вересні вони випустили номер із фото Залужного на шпальті та написали про військового невелику статтю.

Валерій Залужний на обкладинці TIME (фото: twitter.com/TIME)

"У Залужного у війні видна роль. Він був частиною українського командування, яке витратило роки на перетворення Збройних Сил країни з незграбної радянської моделі в сучасну бойову силу. Загартований роками битв з Росією на Східному фронті, він був одним з представників нового покоління українських лідерів, які навчилися бути гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях", - йдеться в матеріалі.

А трохи раніше, в серпні, знімок Головнокомандувача опублікували на титульній сторінці польської Gazeta Wyborcza.

Автор матеріалу Павел Смоленскі зазначив, що якби Мікеланджело мав виліпити генерала Залужного, але не побачив оригіналу, він пов’язав би Давида з Мойсеєм, найкрасивішу і водночас наймудрішу людину у світі.

Автор також припустив, що генерал має хороше почуття гумору (фото: Gazeta Wyborcza)

Олена Зеленська

Як перша леді країни, персону Олени Зеленської не могли оминути світові журналісти. У липні той самий TIME присвятив сім'ї Зеленських статтю, розмістивши дружину на обкладинці.

Фото: time.com

У червні в інтерв'ю The Guardian перша леді розповіла про становище українських родин під час війни, так само опинившись на обкладинці газети.

Олена Зеленська в інтерв'ю The Guardian (фото: president.gov.ua)

Проте шуму наробила інша липнева публікація за участі Олени Зеленської. Тоді журнал Vogue зробив фото першої леді в нібито нежіночній позі та невигідному світлі. А деякі користувачі називали світлини лицемірними.

Скандальна обкладинка Зеленської (фото: vogue.com)

У відповідь на хейт відразу розпочався флешмоб "sitlikeagirl", який однією лише назвою нівелював усі аргументи про невдало вибрану позу із широко розставленими ногами.

Усі учасниці флешмобу ширили фото, де сидять подібно до Зеленської, показуючи, що поза не впливає на жіночність або сприйняття.

Пізніше в тому ж місяці перша леді з'явилася на обкладинці недільного тижневика El Pais Semanal. Вона дала виданню велике інтерв'ю, розказавши про міжнародну роботу та терор Росії.

"Росіянам не подобається сам факт нашого існування, наша любов до свободи, наш опір. Вони б хотіли, щоб ми були їхніми підданими. Ми ж хочемо мати майбутнє, у якому зможемо існувати як нація та бути вільними. Це відкритий терор, який вони влаштовують, щоб ніхто й ніде не почувався в безпеці", - сказала вона.

На обкладинці одного з найвпливовіших видань іспаномовного світу El Pais (фото: president.gov.ua)

Отож, як бачимо, Україна не зникає з міжнародних шпальт. А це означає, що й про нашу перемогу знатиме увесь світ.