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Зеленский стал человеком года по версии крупнейшего польского издания (фото)

Владимир Зеленский с Анджеем Дудой (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Владимир Зеленский стал человеком года по версии польского еженедельника "Wprost". С 1991 редакция награждает только поляков, однако полномасштабное вторжение России в Украину все изменило.

Об этом сообщает пресс-служба издания.

Почему выбрали Владимира Зеленского

31 января 2023 года в отеле "Renaissance" в Варшаве прошла церемония
вручение титула "Человек года" по версии польского еженедельника "Wprost".

Таким образом, издание решило напомнить, что "сегодня в мире нет человека, от которого еще больше зависела бы судьба нашей цивилизации, а также символически подчеркнуть героизм и настойчивость украинского народа".

"За борьбу от имени цивилизованного мира за свободную Европу. За великую веру, когда ее не было у других. За стойкость, когда другие прочили неудачу. За надежду, когда другие сомневались. И прежде всего за победу Украина, которая обязательно наступит", - говорилось во время присвоения звания Президенту Украины титула "Человек года".

Самого Владимира Зеленского на церемонии награждения не было, поэтому ее посетил посол Украины в Польше Олег Куць.

Церемония награждения в Польше (фото: пресс-служба)

Что известно о премии

Премия "Человек года" от "Wprost" является одной из старейших наград в польских СМИ.

С 1991 года редакция еженедельника награждает людей, которые оказали наибольшее влияние на общественную, политическую или экономическую жизнь Польши за прошлый год.

Однако вторжение России в Украину поставило как Польшу, так и всю Европу в самый сложный момент в истории. Именно поэтому в этом году премия "Человек года" имеет трех победителей, внесших наибольший вклад в улучшение мировой безопасности.

Награду "Человек года Wprost 2022" получил Мариуш Блащак. Вице-премьер-министр и Министр национальной обороны. Именно благодаря его усилиям польская армия вошла в 20 престижного рейтинга крупнейших военных государств мира Global Firepower.

Ранее мы рассказывали, как изменился Владимир Зеленский в новогодних видео за 2022 и 2023 годы.

Смотрите также, на каких мировых обложках размещали фотографии президента Украины.

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