Дивіться, як змінився Зеленський у новорічному привітанні 2022 і 2023: відео до сліз
Новорічне звернення Володимира Зеленського цьогоріч було без перебільшення особливим. Президент згадав кожного українця, міста-герої, наші досягнення за 311 днів війни... А ось рік тому промова головнокомандувача, як і його зовнішній вигляд - були геть іншими.
Дивіться в матеріалі Styler на цю разючу різницю між президентом 2022 і президентом 2023.
Зараз Володимир Олександрович завжди носить бороду, він помітно подорослішав, зрідка усміхається і в його погляді стало менше безтурботності і гумору.
Звернення президента 2023 відбувається з-під стін темного урядового кварталу, й перемежовується нарізками, які показують жахи війни і віру в нашу перемогу.
А ще рік тому він був усміхненим, ідеально поголеним, розповідав про досягнення, давав обіцянки, показував сяючі новорічними вогнями українські міста...
Дивіться нижче, разючі зміни, які сталися з президентом України, і кожним із нас за цей рік.
Раніше ми також писали, як Володимир і Олена Зеленські змінилися за три роки від початку президенства.