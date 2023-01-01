Дивіться, як змінився Зеленський у новорічному привітанні 2022 і 2023: відео до сліз

Новорічне звернення Володимира Зеленського цьогоріч було без перебільшення особливим. Президент згадав кожного українця, міста-герої, наші досягнення за 311 днів війни... А ось рік тому промова головнокомандувача, як і його зовнішній вигляд - були геть іншими.

Дивіться в матеріалі Styler на цю разючу різницю між президентом 2022 і президентом 2023.

Зараз Володимир Олександрович завжди носить бороду, він помітно подорослішав, зрідка усміхається і в його погляді стало менше безтурботності і гумору.

Звернення президента 2023 відбувається з-під стін темного урядового кварталу, й перемежовується нарізками, які показують жахи війни і віру в нашу перемогу.

А ще рік тому він був усміхненим, ідеально поголеним, розповідав про досягнення, давав обіцянки, показував сяючі новорічними вогнями українські міста...

Дивіться нижче, разючі зміни, які сталися з президентом України, і кожним із нас за цей рік.