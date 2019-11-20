Зеленский станцевал перед школьниками (видео)

Владимир и Елена Зеленские приняли участие во всеукраинском форуме, посвященном молодежи, "Украина растет вместе со мной". Появление президента и первой леди перед школьниками вызвало настоящий фуррор.

Мероприятие проходит с 20 по 21 ноября в Киеве.

Президент поприветствовал участников, сказав что видит перед собой будущее Украины. Зеленский много шутил, а услышав музыку, сказал "О, будем танцевать".

Юные ведущие предложили разрядить обстановку короткой физразминкой с танцем. Участники форума станцевали вместе с президентом "футбольный танец".

Первая леди несколько смущалась, но у президента получилось выдержать "проверку школьников". После чего Елену и Владимира Зеленских пригласили умоститься на мягкие пуфики и продолжить участие в мероприятии.

Елена и Владимир Зеленские на форуме молодежи в Киеве (видео: YouTube/In Time)