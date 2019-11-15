Зеленский может сломаться: эксперт дала неожиданный прогноз о президенте

Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Эксперт рассказала, стоит ли ждать от Зеленского досрочной отставки

У президента Украины Владимира Зеленского уже начали проявляться признак усталости, однако политический психолог, кандидат психологических наук Светлана Чунихина считает, что критической опасности в этом нет и причин считать, что Зеленский может покинуть свой пост досрочно, нет. Об этом она рассказала в комментарии для издания "Факты".

Она отметила, что деятельность Зеленского до того, как он занял пост президента, подготовила его к серьезным нагрузкам.

"Об этом говорить точно рано. Зеленский молодой мужчина в хорошей физической форме. Он привык к нагрузкам. Его продюсерская деятельность предполагала их. Что касается тезиса, что он вот-вот может сломаться, я пока не вижу каких-то критически тревожных признаков подобной опасности", - сказала психолог.

Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Она добавила, что сейчас у Зеленского есть нагрузки иного рода и выдерживать в таком темпе очень сложно.

"Он должен быстро переключаться, фокусироваться, расслабляться и напрягаться, держать большой объем информации в памяти. Это же не просто сесть в кресло и начать принимать решения, это реальная физическая нагрузка, причем такая, какой у него еще не было. К тому же он все-таки привык немножко по-другому распоряжаться своим временем. То, что он сейчас себе не принадлежит совсем, тоже его истощает", - объяснила Чунихина и добавила, что в поведении президента уже заметны признаки усталости и это проявляется в политических "шатаниях", частой смене позиции по одному и тому же вопросу.