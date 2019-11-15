ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський може зламатися: експерт дала несподіваний прогноз про президента

STYLERЖиття    15.11.2019 - 17:17
Зеленський може зламатися: експерт дала несподіваний прогноз про президента
Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Експерт розповіла, чи варто чекати від Зеленського дострокової відставки

У президента України Володимира Зеленського вже почали проявлятися ознаки втоми, однак політичний психолог, кандидат психологічних наук Світлана Чуніхіна вважає, що критичної небезпеки в цьому немає і причин вважати, що Зеленський може покинути свою посаду достроково, нема. Про це вона розповіла в коментарі для видання "Факти".

Вона зазначила, що діяльність Зеленського до того, як він зайняв пост президента, підготувала його до серйозних навантажень.

"Про це говорити рано. Зеленський молодий чоловік у гарній фізичній формі. Він звик до навантажень. Його продюсерська діяльність допускала їх. Що стосується тези, що він ось-ось може зламатися, я поки не бачу якихось критично тривожних ознак подібної небезпеки", - сказала психолог.

Зеленський може зламатися: експерт дала несподіваний прогноз про президента

Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Вона додала, що зараз у Зеленського є навантаження іншого роду і витримувати в такому темпі дуже складно.

"Він повинен швидко перемикатися, фокусуватися, розслаблюватися й напружуватися, тримати великий обсяг інформації в пам'яті. Це ж не просто сісти в крісло і почати приймати рішення, це реальне фізичне навантаження, причому таке, якого у нього ще не було. До того ж він все ж таки звик трошки по-іншому розпоряджатися своїм часом. Те, що він зараз собі не належить зовсім, теж його виснажує", - пояснила Чуніхіна і додала, що в поведінці президента вже помітні ознаки втоми і це проявляється в політичних "тиняннях", частій зміні позиції з одного і того ж питання.

Ветерани "наїхали" на Зеленського через заяву Коломойського Іменем Зеленського говорять різні люди: психолог зробив гучну заяву
Новини України Володимир Зеленський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся