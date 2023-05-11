Зеленський сказав усе, що думає про Євробачення, яке повинно було пройти в Україні

Польща чи Словаччина?

На запитання журналіста, чи не розчарований президент тим, що Євробачення проведуть не в Україні, він відповів, що найголовнішу роль відіграють життя людей.

"Я скажу вам відверто: прикро, що гинуть наші люди на нашій землі. Мені здається, це пріоритет. І прикро, що життя зараз інше. Але ми знаємо, заради чого ми боремось", - сказав він.

Володимир Зеленський додав, що було б добре провести конкурс в Україні, проте на заваді цьому стали бойові дії та ракетні обстріли. Крім того, від самого початку Головнокомандувач думав, що для Євробачення від імені України потрібно обрати сусідні їй держави.

"Від початку моя думка була, якщо ми не зможемо приймати Євробачення, воно повинно відбутися в якійсь із держав, яка має з нами спільні кордони, як то Словаччина або Польща, або ще якась держава, куди наші люди могли б поїхати, де це було б дуже близько", - ділиться він роздумами.

А ще додав, що зв'язувався з людьми з організаторами Євробачення. За словами очільника держави, у них інший погляд на це.

"Але головне, що конкурс відбувається. Мені здається, що фанатів у конкурсу дуже багато. Тож нехай всі демонструють свої таланти", - підсумував Зеленський.

Найголовніше про Євробачення 2023

Фінал конкурсу пройде 13 травня. Цього дня виступатиме й Україна, яка як переможниця торішнього конкурсу, автоматично проходить до останнього етапу. Від України на Євробачення 2023 поїхали гурт "TVORCHI" з піснею heart of Steel.

Станом на сьогодні букмекери вокального дійства прогнозують Україні третє місце.

Головний пісенний конкурс пройде у Великій Британії на ліверпульській арені M&S Bank Arena, що може прийняти одночасно 11 000 глядачів шоу.