Зеленский сказал все, что думает о Евровидении, которое должно было пройти в Украине

Польша или Словакия?

На вопрос журналиста, не разочарован ли президент тем, что Евровидение проведут не в Украине, он ответил, что самую главную роль играют жизнь людей.

"Я скажу вам откровенно: досадно, что гибнут наши люди на нашей земле. Мне кажется, это приоритет. И досадно, что жизнь сейчас другая. Но мы знаем, ради чего мы боремся", - сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что было бы хорошо провести конкурс в Украине, однако помешали этому боевые действия и ракетные обстрелы. Кроме того, изначально Главнокомандующий думал, что для Евровидения от имени Украины нужно выбрать соседние ей государства.

"Изначально мое мнение было, если мы не сможем принимать Евровидение, оно должно состояться в каком-то из государств, имеющем с нами общие границы, как Словакия или Польша, или еще какое-то государство, куда наши люди могли бы поехать, где это было бы очень близко", - делится он размышлениями.

А еще добавил, что связывался с людьми с организаторами Евровидения. По словам главы государства, у них другой взгляд на это.

"Но главное, что конкурс проходит. Мне кажется, что фанатов у конкурса очень много. Поэтому пусть все демонстрируют свои таланты", - подытожил Зеленский.

Самое главное о Евровидении 2023

Финал конкурса состоится 13 мая. В этот день будет выступать и Украина, победительница прошлогоднего конкурса, автоматически проходит в последней этап. От Украины на Евровидение 2023 поехала группа "TVORCHI" с песней Нeart of Steel.

По состоянию на сегодняшний день букмекеры вокального действа прогнозируют Украине третье место.

Главный песенный конкурс пройдет в Великобритании на ливерпульской арене M&S Bank Arena, что может принять одновременно 11 000 зрителей шоу.