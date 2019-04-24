Зеленский в школе: учителя рассказали о детстве президента

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Детство Зеленского учителя описали в мельчайших подробностях

Владимир Зеленский, который победил на президентских выборах, еще в школе начал проявлять свои лидерские качества и напорство. Именно настойчивостью и стремлением быть всегда впереди Зеленский запомнился преподавателям, передает издание "Страна".

Владимир Зеленский учился в Кривом Рогу в 95-ой школе. Его фото до сих пор висит на самодельной Доске почета, где также расположился ведущий Анатолий Анатолич и бывший продюсер Тины Кароль Олег Черный.

Сам Зеленский много раз говорил, что школа стала фундаментом для его дальнейших успехов в жизни. Здесь он нашел и занятие, которое стало в будущем его профессией, и близких друзей, с которыми до сих пор играет в "Квартале-95", и супругу.

О своем бывшем ученике, педагоги вспоминают положительно. Говорят, был твердым хорошистом. Школу закончил с четырьмя четверками. По остальным предметам было "5".

Фото: (strana.ua)

"В 10-м классе мы ставили театральную постановку по Гоголю "Женитьба". Вова играл второстепенную роль, но так талантливо, что все его запомнили. Иногда смотришь по телевизору на наших профессиональных актеров, которые учились этому ремеслу… А Вову ведь никто не учил. Он сам. Артистичный, талантливый мальчик", - вспоминает замдиректор по воспитательной работе Валентина Игнатенко.

К слову, толчок к творчеству и любовь к сцене Зеленскому привила учительница музыки Татьяна Соловьева. Она организовала вокально-инструментальный ансамбль, где старательный ученик играл на гитаре и пел.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский получил поздравления и напутствия от почетного патриарха Филарета.

Напомним, что Зеленского засекли в парке за полезным занятием. Так, 23 апреля, через день после голосования, Зеленский бегал в парке неподалеку от Верховной Рады и занимался зарядкой вместе с тренером.

Мы писали, что известный прокремлевский блогер, проживающий в оккупированном Крыму, рассказал, как результаты выборов повлияли на настроение крымчан.