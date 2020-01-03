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Зеленский задекларировал 4,8 млн гривен от "Квартала 95"

Новости » Политика     03.01.2020 - 19:47
Зеленский задекларировал 4,8 млн гривен от "Квартала 95"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Кроме того, он получил денежные средства от пользования торговой маркой

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4,8 миллиона гривен роялти от ООО "Квартала 95". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Реестр электронных деклараций.

В сообщении от 3 января Зеленский указал, что получил 4,88 млн гривен роялти от "Квартал 95" и 104 тысячи гривен за пользование торговой маркой. Дата получения денежных средств указана 27 декабря 2019 года.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский задекларировал почти миллион гривен дохода. Изменения в декларации датированы 6 ноября 2019 года. Согласно декларации, Зеленский получил 902 454 гривны дохода от сдачи имущества в аренду иностранцам Сиран Сонг и Хинуи Лин. При этом в документе не уточняется, что это за имущество.

Напомним, в августе сообщалось, что Зеленский полностью вышел из бизнеса и передал доли партнерам. В декларации перед вступлением в должность президента он указывал, что ему полностью принадлежали компании "Киноквартал" и "Студия Квартал-95", а также доли еще в десяти украинских компаниях.

Отметим, ранее в окружении Зеленского рассказывали, что после президентского срока ему вернут переданы доли в компаниях. Кроме того, нынешний президент продолжит получать дивиденды от роялти.

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