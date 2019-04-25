Зеленский сделал заявление о "языковом законе": бурная реакция сети

Владимир Зеленский будет анализировать "закон о языке" после принятия президентских полномочий
Владимир Зеленский отреагировал на принятие "Закона о языке", написав на своей Facebook-странице, что собирается изучить новоутвержденный законопроект на предмет соблюдения конституционных прав. Пользователи сети в свою очередь бурно высказались о такой позиции победителя выборов президента Украины.
Напомним, Зеленский отметил, что после принятия полномочий президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины.
Многие из пользователей сети полагают, что Владимиру Зеленскому стоит сначала самому выучить украинский язык, а потом уже анализировать законопроект. Однако кое-кто считает, что язык - это не главное, главное, чтобы в Украине был мир, и наконец снизились тарифы.
Украинцы под Верховной Радой радуются принятию "языкового закона" (фото: РБК-Украина)
Напомним, Владимир Зеленский, который уже скоро официально станет президентом Украины, поменял имя на своей персональной странице в Facebook.
Ранее мы писали о том, что сотни украинцев под Верховной Радой праздновали принятие "языкового закона" 25 апреля, который поддержали 278 народных депутатов.