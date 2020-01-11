Зеленский сделал заявление о сбитом самолете МАУ: реакция украинцев

Зеленский отреагировал на признание Ираном вины в крушении украинского самолета после продолжительного молчания. Глава страны потребовал от Ирана "полного признания вины" из-за сбитого самолета МАУ.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - заявил Зеленский.

Однако в сети украинцы считают, что президент Зеленский должен был сделать заявление намного раньше и "команда Зе растерялась". Так, например, на странице РБК-Украина в Facebook под постом о заявлении Зеленского люди высказали свои эмоции. Пользователи отмечают ,что Ирану хватило смелости признать вину, а России - нет.

Хотелось бы знать истинную причину катастрофы, а не мнение главного подозреваемого. А то получается, что в Украине бардак и на Земле, и в Воздухе.

Иран, хоть через три дня, но признался. А по МН17 до сих пор: то "настамнет", то шахтеры, то инопланетяне.

А может надо было запретить полеты сразу, как стало известно о ракетных ударах. А я ж забыл: один в Дурмане, другой в Куршавеле, третий в Испании, страной управлял Юзик, а главный поборник нашей безопасности Сивохо. Занавес!!!

Вова завдання кгб виконав, помер султан Оману.

Людський це на землі чи в повітрі.

Теперь перед Украиной стоят три задачи: денежная компенсация от Ирана, уголовное наказание всех причастных к сбитию украинского самолёта; если пункт 2 не удастся, тогда решить, что же будет дальше с иранско-украинскими отношениями.

Первая серьезная ситуация и вся команда Зе растерялась. Ушли в потерю на пару дней. А представляете 2014 год, российские группировки продвигаются внутрь страны и, что вот это бы было, страшно представить

Скриншот комментариев (Facebook)

Напомним, как заявил генштаб вооруженных сил Ирана, украинский пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины в Тегеране был случайно сбит "в результате человеческой ошибки".