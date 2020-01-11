Зеленский сделал заявление о сбитом самолете МАУ: реакция украинцев

В сети появилась реакция украинцев на реакцию Зеленского о признании Ираном вины за сбитый самолет
Зеленский отреагировал на признание Ираном вины в крушении украинского самолета после продолжительного молчания. Глава страны потребовал от Ирана "полного признания вины" из-за сбитого самолета МАУ.
"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - заявил Зеленский.
Однако в сети украинцы считают, что президент Зеленский должен был сделать заявление намного раньше и "команда Зе растерялась". Так, например, на странице РБК-Украина в Facebook под постом о заявлении Зеленского люди высказали свои эмоции. Пользователи отмечают ,что Ирану хватило смелости признать вину, а России - нет.
Напомним, как заявил генштаб вооруженных сил Ирана, украинский пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины в Тегеране был случайно сбит "в результате человеческой ошибки".