Зеленський зробив заяву про збитий літак МАУ: реакція українців

У мережі з'явилася реакція українців на реакцію Зеленського про визнання Іраном провини за збитий літак
Зеленський відреагував на визнання Іраном провини у катастрофі українського літака після тривалого мовчання. Голова держави зажадав від Ірану "повного визнання вини" через збитий літак МАУ.
"Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину у катастрофу українського літака. Але наполягаємо на повному визнання вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного і відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень за дипломатичними каналами", - заявив Зеленський.
Однак в мережі українці вважають, що президент Зеленський повинен був зробити заяву набагато раніше і "команда Зе розгубилася". Так, наприклад, на сторінці РБК-Україна в Facebook під постом про заяву Зеленського люди висловили свої емоції. Користувачі відзначають ,що Ірану вистачило сміливості визнати провину, а Росії - ні.
Нагадаємо, як заявив генштаб збройних сил Ірану, український пасажирський літак Boeing авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України в Тегерані був випадково збитий "в результаті людської помилки".