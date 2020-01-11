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Президент Ирана заявил, что "глубоко сожалеет" о сбитии украинского самолета

Новости » Политика     11.01.2020 - 08:12
Президент Ирана заявил, что "глубоко сожалеет" о сбитии украинского самолета
Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

Рухани добавил, что расследование катастрофы будет продолжаться

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна "глубоко сожалеет" о случайном сбитии украинского авиалайнера компании "Международные авиалинии Украины". Об этом пишет Reuters.

Он также добавил, что выражает соболезнования всем семьям погибших и пообещал, что расследование катастрофы продлится.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой пагубной ошибке... Мои мысли и молитвы идут ко всем семья, которые пребывают в трауре. Выражаю самые искренние соболезнования", - написал Рухани в серии твитов.

Отметим, все 176 человек на борту авиалайнера погибли в аварии вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января.

Напомним, как заявил генштаб вооруженных сил Ирана, украинский пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины в Тегеране был случайно сбит "в результате человеческой ошибки".

Авиакатастрофа под Тегераном произошла рано утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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