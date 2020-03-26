Зеленский сделал важное заявление о чрезвычайном положении

Владимир Зеленский высказался о чрезвычайном положении (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский прокомментировал ужесточение карантина из-за коронавируса

Владимир Зеленский высказался о продлении карантина в Украине из-за распространения коронавируса и введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны на период до 24 апреля. Президент записал новое видеообращение и прокомментировал вчерашнее решение правительства об ограничительных мерах в связи с COVID-19.

Глава государства призвал украинцев не путать введенный режим чрезвычайной ситуации с режимом чрезвычайного положения.

Также Зеленский заверил, что никаких ограничений конституционных прав граждан не будет.

"Этот режим - не о диктатуре, это - о дисциплине", - отметил президент.

Зеленский предупредил о закрытии государственно границы и прекращении всех пассажирских перевозок с 27 марта.

Кроме того, он сообщил о прибытии в течение следующих суток нескольких новых медицинских грузов, к которым суммарно будет входить еще 200 тысяч ПЦР-тестов.

Видео: Владимир Зеленский высказался о продлении карантина из-за коронавируса и чрезвычайном положении

Напомним, что чрезвычайное положение вводит Верховная Рада по представлению президента. В этот период государство напрямую может управлять как государственными, так и частными компаниями, а права и свободы украинцев могут быть ограничены.

Согласно закону "О правовом режиме чрезвычайного положения" в случае чрезвычайного положения могут ограничить свободное перемещения граждан по территории страны, усилить охрану общественного порядка, могут изымать имущество у граждан и организаций, проводить эвакуацию населения и вводить "квартирную повинность" для юрлиц.

При чрезвычайной ситуации такие меры не применяются - этот режим вводят из-за нарушения нормальных условий жизни и деятельности людей из-за аварии, катастрофы, стихийного бедствия или эпидемии. Существуют 4 уровня чрезвычайной ситуации: общегосударственный, региональный, местный и объективный.

Добавим, что в ситуации с эпидемией дело не дойдет до введения комендантского часа, ограничения телефонной связи, интернета и телевидения и прочих мер.