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Режим чрезвычайной ситуации расширен на всю Украину до 24 апреля

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 13:32
Режим чрезвычайной ситуации расширен на всю Украину до 24 апреля
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на 30 дней

Кабинет министров из-за ситуации с коронавирусом в Украине расширил режим чрезвычайной ситуации на всю страну. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно решению правительства, режим чрезвычайной ситуации вводится на 30 дней - до 24 апреля. Кроме того, на 30 дней по всей стране продлевается карантин.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, режим чрезвычайной ситуации могут как продлить еще больше, так и прекратить раньше срока на отдельном заседании правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что с 14:00 25 марта вводится режим чрезвычайной ситуации в Запорожье.

Отметим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что на данный момент в Украине нет необходимости вводить чрезвычайное положение. Он уточнил, что такой режим предполагает ограничение конституционных прав украинцев.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно", - отметил Аваков.

Шмыгаль: Кабмин рассмотрит введение режима чрезвычайной ситуации по всей Украине
Новости Украины Кабинет Министров Украинычрезвычайные ситуацииКоронавирус
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