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Зеленський зробив важливу заяву про надзвичайний стан

STYLERКоронавірус    26.03.2020 - 20:09
Зеленський зробив важливу заяву про надзвичайний стан
Володимир Зеленський висловився про надзвичайний стан (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський прокоментував посилення карантину через коронавірус

Володимир Зеленський висловився про продовження карантину в Україні через поширення коронавіруса і введення режиму надзвичайної ситуації на території всієї країни на період по 24 квітня. Президент записав нове відеозвернення і прокоментував вчорашнє рішення уряду про обмежувальні заходи у зв'язку з COVID-19.

Глава держави закликав українців не плутати запроваджений режим надзвичайної ситуації з режимом надзвичайного стану.

Також Зеленський запевнив, що жодних обмежень конституційних прав громадян не буде.

"Цей режим - не про диктатуру, це - про дисципліну", - зазначив президент.

Зеленський попередив про закриття державно кордону і припинення всіх пасажирських перевезень від 27 березня.

Крім того, він повідомив про прибуття протягом наступних діб кількох нових медичних вантажів, до яких сумарно буде входити ще 200 тисяч ПЛР-тестів.

Відео: Володимир Зеленський висловився про продовження карантину через коронавірус і надзвичайний стан

Нагадаємо, що надзвичайний стан запроваджує Верховна Рада за поданням президента. У цей період держава може безпосередньо керувати як державними, так і приватними компаніями, а права і свободи українців можуть бути обмежені.

Відповідно до закону "Про правовий режим надзвичайного стану" у разі надзвичайного стану можуть обмежити вільне пересування громадян територією країни, посилити охорону громадського порядку, можуть вилучати майно у громадян і організацій, проводити евакуацію населення та вводити квартирну повинність" для юросіб.

При надзвичайній ситуації такі заходи не застосовуються - цей режим вводять через порушення нормальних умов життя і діяльності людей через аварії, катастрофи, стихійні лиха чи епідемії. Існують 4 рівня надзвичайної ситуації: загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктивний.

Додамо, що у ситуації з епідемією справа не дійде до введення комендантської години, обмеження телефонного зв'язку, інтернету і телебачення та інших заходів.

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