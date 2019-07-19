Зеленский резко "оттолкнул" Полторака: все подробности инцидента

В сети появилось видео, на котором президент Владимир Зеленский грубо оттолкнул министра обороны Украины Степана Полторака. Видео разместили на YouTube-канале Ariurus Ariurus.

Инцидент произошел во время того, как Владимир Зеленский вместе со министром обороны Степаном Полтораком и Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком посетили презентацию новых модулей, которые предназначены для размещения бойцов ВСУ на передовой.

Владимир Зеленский грубо толкнул министра обороны (YouTube/Ariurus Ariurus)

Видео данного инцидента просто взорвало пользователей сети, и они считают, что подобное поведение совершенно недопустимо для президента Украины.

Большого ума толкнуть министра обороны не надо. Но нужно помнить, что ты сам основал такой формат общения. Так будет не всегда.

Так он и армию оттолкнет.

Как по мне - это уже за гранью.

Скриншоты комментариев

Стоит отметить, что после неприятного инцидента, Владимир Зеленский заслушал доклад Степана Полторака и Руслана Хомчака и вел себя с министром обороны по-панибратски, смеялся и даже похлопал его по плечу.

Журналист Юрий Бутусов на своей странице Facebook написал: "Однако Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло. С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Р. Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Р. Рябошапке и К. Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!" Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча пошла по плану".

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно, кем Зеленский станет после президентства.

А также рассказывали о том, что кандидат от "Слуги народа" усомнилась в присутствии "сепаров" на Донбассе.