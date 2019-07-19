Зеленский резко "оттолкнул" Полторака: все подробности инцидента

В сети разместили видео, где Зеленский грубо оттолкнул министра обороны Полторака
В сети появилось видео, на котором президент Владимир Зеленский грубо оттолкнул министра обороны Украины Степана Полторака. Видео разместили на YouTube-канале Ariurus Ariurus.
Инцидент произошел во время того, как Владимир Зеленский вместе со министром обороны Степаном Полтораком и Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком посетили презентацию новых модулей, которые предназначены для размещения бойцов ВСУ на передовой.
Владимир Зеленский грубо толкнул министра обороны (YouTube/Ariurus Ariurus)
Видео данного инцидента просто взорвало пользователей сети, и они считают, что подобное поведение совершенно недопустимо для президента Украины.
Скриншоты комментариев
Стоит отметить, что после неприятного инцидента, Владимир Зеленский заслушал доклад Степана Полторака и Руслана Хомчака и вел себя с министром обороны по-панибратски, смеялся и даже похлопал его по плечу.
Журналист Юрий Бутусов на своей странице Facebook написал: "Однако Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло. С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Р. Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Р. Рябошапке и К. Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!" Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча пошла по плану".
Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно, кем Зеленский станет после президентства.
А также рассказывали о том, что кандидат от "Слуги народа" усомнилась в присутствии "сепаров" на Донбассе.