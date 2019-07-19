Зеленський різко відштовхнув Полторака: з'явилося відео

У мережі розмістили відео, де Зеленський грубо відштовхнув міністра оборони Полторака
У мережі з'явилося відео, на якому президент Володимир Зеленський грубо відштовхнув міністра оборони України Степана Полторака. Відео розмістили на YouTube-каналі Ariurus Ariurus.
Інцидент стався під час того, як Володимир Зеленський разом з міністром оборони Степаном Полтораком і Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком відвідали презентацію нових модулів, які призначені для розміщення бійців ЗСУ на передовій.
Володимир Зеленський грубо штовхнув міністра оборони (YouTube/Ariurus Ariurus)
Відео цього інциденту просто підірвало користувачів мережі, і вони вважають, що подібна поведінка абсолютно неприпустима для президента України.
Скріншоти коментарів
Варто відзначити, що після неприємного інциденту, Володимир Зеленський заслухав доповідь Степана Полторака і Руслана Хомчака і вів себе з міністром оборони по-панібратськи, сміявся і навіть поплескав його по плечу.
Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці Facebook написав: "Однак Полторак сказав, що ніякого інциденту не сталося. З його слів справа була так. Після привітання міністра і начальника Генштабу Р. Хомчака, президент підійшов до заступників голови ОП Р. Рябошапці і К. Тимошенко . Мабуть, президент хотів щось їм сказати наодинці з іншої теми. Тому він повернувся в бік міністра і сказав "Секундочку!" Сказано це було, за словами міністра, коректно, без чогось загрозливого. Після кількох слів, зустріч пішла по планом".
Скріншот посту (facebook.com/butusov.yuriy)
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