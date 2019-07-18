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Стало известно, кем Зеленский станет после президентства: это мечта

STYLERПерсоны    18.07.2019 - 19:35
Стало известно, кем Зеленский станет после президентства: это мечта
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский вряд ли вернется на сцену в качестве актера "Квартала 95"

Владимир Зеленский после того, как уйдет с поста президента Украины, скорее всего, вернется в студию "Квартал 95". Об этом сказал сценарист и продюсер, первый помощник президента Сергей Шефир в интервью изданию LB.ua.

При этом Шефир не уверен, что Зеленский опять станет актером и будет играть, например, в "Вечернем Квартале". Новоиспеченный госчиновник считает, что бывший лидер "Квартала 95" сконцентрируется на продюсерской деятельности.

"Владимир Александрович уже давно не просто актер, а продюсер с большой буквы. Он сценарист, организатор, движок - паровозик, который двигает вагончики. Быть ему или не быть актером после президентства - вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино", - отметил Шефир.

Стало известно, кем Зеленский станет после президентства: это мечта

Сергей Шефир (фото: uk.wikipedia.org)

Также чиновник признался, что его мечта - после госслужбы вернуться к творческой работе. Более того, он "считает дни" до того момента. Ведь Шефир, Зеленский и другие "кварталовцы" хотят делать большое кино.

"Вообще наша мечта - это "Оскар", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский отметился конфликтом во время своего визита в Николаев, рассказав о "малороссах".

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