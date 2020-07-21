Зеленский рекомендует фильм "Земляне": это видео спасло заложников в Луцке

В Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса. Единственное требование террориста было обращено к президенту Владимиру Зеленскому.

Максим Плохой (настоящее имя Максим Кривош) держал более 10 часов в заложниках почти 20 человек и единственное требование, которое он предъявил – это чтобы Владимир Зеленский записал видео и прорекламировал фильм "Земляне". Текст должен гласить о том, что этот фильм нужно смотреть всем.

После того как стало известно о том, что в автобусе есть беременная женщина, ребенок и раненый, президент Украины Владимир Зеленский записал видео и разместил его в социальных сетях.

"Фильм "Земляне", 2005 года, смотреть всем", - сказал Владимир Зеленский на камеру.

"Земляне" (Earthlings) – американский документальный фильм 2005 года, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Режиссер этого фильма – Шон Монсон. Закадровый голос принадлежит Хоакину Фениксу, саундтрек написал Моби.

После того как Владимир Зеленский выполнил требование террориста, Максим Кривош начал выпускать заложников. После этого начался штурм и его арестовали. Видео исчезло из социальных сетей через несколько минут.

Напомним, ранее мы писали о том, что Максим Кривош последние пять лет жил в Дубно и занимался лечением и защитой животных. В волонтерской организации о его криминальном прошлом не знали.

А также мы сообщали о том, что всплыли неожиданные факты из биографии луцкого террориста.