Зеленський рекомендує фільм "Земляни": це відео врятувало заручників в Луцьку

У Луцьку чоловік захопив в заручники пасажирів рейсового автобуса. Єдина вимога терориста було звернена до президента Володимиру Зеленському.

Максим Поганий (справжнє ім'я Максим Кривош) тримав понад 10 годин в заручниках майже 20 осіб і єдина вимога, яку він пред'явив – це щоб Володимир Зеленський записав відео і прорекламував фільм "Земляни". Текст повинен говорити про те, що цей фільм потрібно дивитися всім.

Після того як стало відомо про те, що в автобусі є вагітна жінка, дитина і поранений, президент України Володимир Зеленський записав відео і розмістив його в соціальних мережах.

"Фільм "Земляни", 2005 року, дивитися всім", - сказав Володимир Зеленський на камеру.

"Земляни" (Earthlings) – американський документальний фільм 2005 року, який розповідає про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або для виробництва одягу і їжі. Режисер цього фільму – Шон Монсон. Закадровий голос належить Хоакіну Феніксу, саундтрек написав Мобі.

Після того як Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, Максим Кривош почав випускати заручників. Після цього почався штурм і його заарештували. Відео зникло з соціальних мереж через кілька хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Максим Кривош останні п'ять років жив у Дубно і займався лікуванням та захистом тварин. У волонтерської організації про його кримінальне минуле не знали.

А також ми повідомляли про те, що спливли несподівані факти з біографії луцького терориста.