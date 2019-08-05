ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным

STYLERЖизнь    05.08.2019 - 16:29
Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский рассказал, когда может пройти саммит в нормандском формате

Владимир Зеленский сообщил, когда может произойти его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства предполагает, что встреча в нормандском формате состоится этой осенью, а именно в сентябре. На ней будут присутствовать Россия, Украина, Германия и Франция. Об этом Зеленский рассказал изданию "Коммерсантъ".

Он отметил, что в телефонном разговоре с Путиным они договорились, что будут быстро двигаться к вопросу о возобновлении переговоров.

"В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут. В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств ино странных дел — во Франции. А там сам бог велел в сентябре. Я — за начало сентября", - сказал Зеленский.

Видео: Зеленский рассказал о встрече с Путиным (YouTuve/Коммерсантъ)

Стоит отметить, что впервые после своего избрания президентом Зеленский говорил с Путиным 11 июля. Через день,12 июля в Париже прошла первая после долгого перерыва встреча советников лидеров нормандского формата. После этого трехсторонняя контактная группа согласовала перемирие на Донбассе, которое стартовало с 21 июля.

Также Зеленский сказал, что это неправильно, что Россия раздает паспорта РФ украинским гражданам на Донбассе.

"Это наши граждане, граждане Украины. Как можно им раздавать паспорта российские? Вы представляете: я или какой-то представитель приезжает в Красноярск или куда-то и берет и раздает украинские паспорта. Разве это правильно?" - сказал президент.

Как мы ранее писали, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание в России.

Кстати, почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом. По данным опроса, оставить Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% респондентов.

Поменяли пол премьер-министру: у Зеленского снова оконфузились Зеленский на этой неделе встретится с Эрдоганом и Варфоломеем
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путин
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь