Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский рассказал, когда может пройти саммит в нормандском формате

Владимир Зеленский сообщил, когда может произойти его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства предполагает, что встреча в нормандском формате состоится этой осенью, а именно в сентябре. На ней будут присутствовать Россия, Украина, Германия и Франция. Об этом Зеленский рассказал изданию "Коммерсантъ".

Он отметил, что в телефонном разговоре с Путиным они договорились, что будут быстро двигаться к вопросу о возобновлении переговоров.

"В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут. В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств ино странных дел — во Франции. А там сам бог велел в сентябре. Я — за начало сентября", - сказал Зеленский.

Видео: Зеленский рассказал о встрече с Путиным (YouTuve/Коммерсантъ)

Стоит отметить, что впервые после своего избрания президентом Зеленский говорил с Путиным 11 июля. Через день,12 июля в Париже прошла первая после долгого перерыва встреча советников лидеров нормандского формата. После этого трехсторонняя контактная группа согласовала перемирие на Донбассе, которое стартовало с 21 июля.

Также Зеленский сказал, что это неправильно, что Россия раздает паспорта РФ украинским гражданам на Донбассе.

"Это наши граждане, граждане Украины. Как можно им раздавать паспорта российские? Вы представляете: я или какой-то представитель приезжает в Красноярск или куда-то и берет и раздает украинские паспорта. Разве это правильно?" - сказал президент.

Как мы ранее писали, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание в России.

Кстати, почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом. По данным опроса, оставить Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% респондентов.