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Почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом

Новости » Политика    30.07.2019 - 11:22
Почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В мае 2018 года 27% придерживались этого мнения

Около 38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом России. Об этом говорится в опросе российского Левада-центра, сообщает РБК-Украина.

По данным опроса, оставить Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% респондентов. Однако, 38% россиян не хотели бы, чтобы он остался президентом.

Добавим, в мае 2018 года 27% придерживались этого мнения.

Напомним, 11 июля украинский президент Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели первый телефонный разговор. В ходе беседы лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и возможность продолжения контактов в нормандском формате. Кроме того, президенты двух государств обговорили вопрос освобождения украинских моряков и возвращение других украинских граждан, которых удерживают на территории России.

Отметим, ранее сообщалось, что за пять лет война на Донбассе унесла жизни 13 тыс. украинцев. 

РБК-Украина писало, что ранее Зеленский обсудил с сенатором США Робертом Портманом политическую ситуацию в Украине, в частности парламентские досрочные выборы, а также ситуацию на Донбассе и усиление давления на РФ для обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей

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