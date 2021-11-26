Зеленский рассказал, как работник Офиса президента повелся на фейк о вакцинации от COVID-19

Владимир Зеленский заявил об улучшении в Украине темпов вакцинации от коронавируса, при этом высказался о таком сдерживающем в этом процессе факторе для граждан, как масса фейков и мифов о прививках, которые распространяют в обществе.
Об этом президент Украины 26 ноября сказал во время пресс-марафона.
Глава государства подчеркнул, что в Украине нет недостатка и дефицита вакцин от COVID-19, но некоторые люди просто верят в "страшилки" о них, из-за чего темпы вакцинации в нашей стране ниже, чем в других странах Европы.
"Вы же понимаете, что в вопросе вакцинации есть несколько сторон... Это же не от государства зависит... Вы ведь сами понимаете, как наши люди относятся к вакцинации", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что раньше в Украине в плане вакцинации "было очень плохое положение - 80% были против".
"Сейчас гораздо лучше, сейчас люди вакцинируются, мы добавляем дополнительные программы, но это ответственность человека", - сказал президент.
В этом контексте Зеленский привел пример сотрудника Офиса президента, который тоже отказывался делать прививку из-за фейка:
"Общество разное... Есть много верующих людей. Есть много, как у нас сотрудник в нашем Офисе...
Таким образом Зеленский подчеркнул важность проведения информационно-разъяснительных работ, чтобы развенчивать "басни" о вакцинах от коронавируса.
В свою очередь, добавил президент, чиновники тоже "как могут, коммуницируют, сами публично вакцинируются, призывают всех".
Ранее сообщалось, что 24 ноября в Киеве прошел митинг антивакцинаторов, на котором люди рассказывали немало смешных и нелепых мифов о вакцинации, а также убеждали, что "вокруг пришельцы, и нас убивает Гадзила".
Напомним также, что недавно заслуженный врач Украины развеял главный миф о вакцинации и поставил точку в вопросе, вредит ли прививка беременным.