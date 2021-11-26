Зеленский рассказал, как работник Офиса президента повелся на фейк о вакцинации от COVID-19

Глава государства подчеркнул, что в Украине нет недостатка и дефицита вакцин от COVID-19, но некоторые люди просто верят в "страшилки" о них, из-за чего темпы вакцинации в нашей стране ниже, чем в других странах Европы.

"Вы же понимаете, что в вопросе вакцинации есть несколько сторон... Это же не от государства зависит... Вы ведь сами понимаете, как наши люди относятся к вакцинации", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что раньше в Украине в плане вакцинации "было очень плохое положение - 80% были против".

"Сейчас гораздо лучше, сейчас люди вакцинируются, мы добавляем дополнительные программы, но это ответственность человека", - сказал президент.

В этом контексте Зеленский привел пример сотрудника Офиса президента, который тоже отказывался делать прививку из-за фейка:

"Общество разное... Есть много верующих людей. Есть много, как у нас сотрудник в нашем Офисе...

Я его спрашиваю: "Почему ты не вакцинируешься?"

Он мне говорит... сейчас он вакцинирован, слава Богу... Он говорит: "Я не вакцинируюсь, потому что моя жена не вакцинируется, я солидарен".

Я спрашиваю: "А почему она не вакцинируется? Она в это не верит?"

Он говорит: "Мы ждем ребенка".

Я говорю: "Можно вакцинироваться, нет противопоказаний, пожалуйста вакцинируйтесь".

Он мне отвечает: "Вы просто не понимаете, что у них на работе. Все девченки - молодой коллектив, фирма молодая - они находятся в таком возрасте, когда у них еще нет деток. И кто-то им рассказывает постоянно... это та самая информационная политика... что очень опасно, могут быть потом проблемы".

Таким образом Зеленский подчеркнул важность проведения информационно-разъяснительных работ, чтобы развенчивать "басни" о вакцинах от коронавируса.

В свою очередь, добавил президент, чиновники тоже "как могут, коммуницируют, сами публично вакцинируются, призывают всех".