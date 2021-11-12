Врач развеял главный миф о вакцинации: вредит ли прививка беременным?

Вакцинация от коронавируса беременным женщинам абсолютно не вредна, а необходима, вопреки мифам, которые бытуют об этом вопросе.

Миф о том, что вакцина вредна - абсурд

По мнению врача, в стране провалили кампанию о вакцинации.

"Мое мнение, к сожалению, довольно печальное, потому что мы сегодня встретились с последствиями той антивакцинальной вакханалии, которую наблюдаем уже, наверное, около 10 лет. Все то, что накапливалось, - вот сегодня мы со всем этим встретились. Ведь не с ковидом возникло мнение, что вакцины вредны, что они могут привести к бесплодию, еще к чему-то. Это последствия всей этой сенсибилизации", - сообщил он.

Непривитые беременные умирают

Каминский опроверг миф о том, что вакцина для женщин в положении вредна и отметил, что за 10 месяцев в Украине от коронавируса умерло 50 беременных женщин.

"Я опровергаю этот миф о вакцинации. Я в своей врачебной практике старался избегать запугиваний пациентов. В любой ситуации мы пытались найти понимание с пациентом, убедив его применить тот или иной метод обследования или лечения, благодаря аргументам. Но сегодня не сказать цифру за 10 месяцев (от коронавируса - ред.) умерло более 50 беременных, это требует не просто задуматься, а кричать во весь голос: спасайте этих девушек", - сказал медик.