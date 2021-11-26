Зеленський розповів, як працівник Офісу президента повівся на фейк про вакцинацію від COVID-19

Володимир Зеленський заявив про поліпшення в Україні темпів вакцинації від коронавірусу, при цьому висловився про такий стримуючий в цьому процесі фактор для громадян, як маса фейків і міфів про щеплення, які поширюють в суспільстві.
Про це президент України 26 листопада сказав під час прес-марафону.
Глава держави наголосив, що в Україні немає нестачі та дефіциту вакцин від COVID-19, але деякі люди просто вірять в "жахачки" про них, через що темпи вакцинації в нашій країні нижче, ніж в інших країнах Європи.
"Ви ж розумієте, що в питанні вакцинації є кілька сторін... Це ж не від держави залежить... Ви ж самі розумієте, як наші люди ставляться до вакцинації", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що раніше в Україні в плані вакцинації "було дуже погане становище - 80% були проти".
"Зараз набагато краще, зараз люди вакцинуються, ми додаємо додаткові програми, але це відповідальність людини", - сказав президент.
У цьому контексті Зеленський навів приклад співробітника Офісу президента, який теж відмовлявся робити щеплення через фейк:
"Суспільство різне... Є багато віруючих людей. Є багато, як у нас співробітник в нашому Офісі...
Таким чином Зеленський наголосив на важливості проведення інформаційно-роз'яснювальних робіт, щоб розвінчувати "байки" про вакцини від коронавірусу.
Своєю чергою, додав президент, чиновники теж "як можуть, комунікують, самі публічно вакцинуються, закликають усіх".
Раніше повідомлялося, що 24 листопада в Києві пройшов мітинг антивакцинаторів, на якому люди розповідали чимало смішних і безглуздих міфів про вакцинацію, а також переконували, що "навколо прибульці, і нас вбиває Гадзіла".
Нагадаємо також, що нещодавно заслужений лікар України розвіяв головний міф про вакцинацію і поставив крапку в питанні, чи шкодить щеплення вагітним.