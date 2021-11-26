Зеленський розповів, як працівник Офісу президента повівся на фейк про вакцинацію від COVID-19

Глава держави наголосив, що в Україні немає нестачі та дефіциту вакцин від COVID-19, але деякі люди просто вірять в "жахачки" про них, через що темпи вакцинації в нашій країні нижче, ніж в інших країнах Європи.

"Ви ж розумієте, що в питанні вакцинації є кілька сторін... Це ж не від держави залежить... Ви ж самі розумієте, як наші люди ставляться до вакцинації", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що раніше в Україні в плані вакцинації "було дуже погане становище - 80% були проти".

"Зараз набагато краще, зараз люди вакцинуються, ми додаємо додаткові програми, але це відповідальність людини", - сказав президент.

У цьому контексті Зеленський навів приклад співробітника Офісу президента, який теж відмовлявся робити щеплення через фейк:

"Суспільство різне... Є багато віруючих людей. Є багато, як у нас співробітник в нашому Офісі...

Я його запитую: "Чому ти не вакцинуєшся?"

Він мені каже... зараз він вакцинований, слава Богу... Він каже: "Я не вакцинуюся, тому що моя дружина не вакцинується, я солідарний".

Я запитую: "А чому вона не вакцинується? Вона в це не вірить?"

Він каже: "Ми чекаємо дитину".

Я кажу: "Можна вакцинуватися, немає протипоказань, будь ласка вакцинуйтеся".

Він мені відповідає: "Ви просто не розумієте, що у них на роботі. Всі дівчата - молодий колектив, фірма молода - вони знаходяться в такому віці, коли у них ще немає діток. І хтось їм розповідає постійно... це та сама інформаційна політика... що дуже небезпечно, можуть бути потім проблеми".

Таким чином Зеленський наголосив на важливості проведення інформаційно-роз'яснювальних робіт, щоб розвінчувати "байки" про вакцини від коронавірусу.

Своєю чергою, додав президент, чиновники теж "як можуть, комунікують, самі публічно вакцинуються, закликають усіх".