Антивакцинаторы на митинге в Киеве: "вокруг пришельцы, нас убивает Гадзила" (видео)
В среду, 24 ноября, в Киеве прошел митинг антивакцинаторов, на котором люди требовали оcводить лидера своего движения Остапа Стахива. При этом журналисты пообщались с ними и услышали множество смешных и нелепых мифов о вакцинации.
Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.
Одна женщина, принимающая участие в митинге, заявила, что ученые 7 лет в коллайдере разрабатывали самую большую частицу, которая называется "Гадзила".
"Гад" - это гады, а "ил" с английского - болезнь", - заявила женщина.
С ее помощью глобалисты якобы могут уничтожить человека, который им не нравится.
Другая же заявила говорит о том, что на высших должностях во всем мире находятся пришельцы, и они руководят всеми процессами по вакцинации, чтобы контролировать людей.
Также люди верят в то, что с помощью вакцины хотят уменьшить количество населения на Земле.
Некоторые говорят об экспериментах над людьми, которые проводят с помощью вакцин.
Антивакцинаторы на митинге в Киеве рассмешили сеть (видео: YouTube)
Другие популярные мифы
Вред беременным
Среди антивакцинаторов бытует мнение, что прививка от коронавируса вредит беременных женщинам. Якобы вакцина может повлиять на ДНК матери и ребенка, а также на репродуктивную функцию женщины.
Врачи говорят о том, что это всего лишь выдумки и не стоит бояться вакцин.
Прививка - это введение инактивированных частиц вируса, или модифицированной РНК, которая вызывает в организме иммунный ответ. В ДНК она не проникает и не может это сделать, не говоря о влиянии на репродуктивную функцию.
Ослабление иммунитета
В сети также распространяют новое "исследование" от американского хиропрактика, в котором он заявляет об ослаблении иммунитета после прививки от COVID-19.
На самом же деле выводы доктора-хиропрактика ошибочные. Кроме того, нет никаких научных подтверждений словам антивакцинатора.
Клинические испытания, в которых проводился анализ крови, не показали никаких доказательств того, что вакцины от коронавируса могут угнетать иммунитет.
Наоборот, многие исследования, включая CDC, показывают, что вакцины усиливают иммунный ответ организма, а не снижают его.
Также встречаются такие абсурдные мифы о вакцинации, что трудно представить, как люди верят в такую чушь.
Вакцина убивает 8-й ген
Существует миф о том, что вакцинация убивает 8-й ген, который настроен на вибрации Бога. Якобы после вакцинации человек потеряет связь с Всевышним.
По словам генетика, Юрия Леонова, это полный бред и он даже не хочет такое комментировать.
Вакцина заражает непривитых спаечным белком
Антивакцинаторы верят в то, что вакцинированные люди могут заражать непривитых спаечным белком, который при попадании в организм человека вызывает иммунный ответ и распространяется в организме.
На самом деле противовирусные вакцины содержат или ослабленные, или инактивированные вирусы, или их части (в частности, спаечный белок) или фрагменты РНК (ДНК).
Но все эти объекты не могут размножаться в организме вакцинированного человека, и не способны заражать других людей.
Больше о наиболее диких и смешных мифах о вакцинации смотрите в видео РБК-Украина.
Видео: РБК-Украина
Напомним, что вчера на митинге в Киеве антивакцинаторы стояли с плакатами с QR-кодами, которые ведут на сайт кремлевской партии Единая Россия.
Мы также писали о том, что главный антивакцинатор Остап Стахив рассказал о связях с кланом Кеннеди.