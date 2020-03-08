Зеленский рассказал, как празднует 8 марта

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью, как обычно празднует 8 марта и поделился советами, которые могли бы помочь мужчинам Украины сделать действительно хороший подарок для своих половинок.

"Цветы, завтрак и обязательно подарок. И если ты не находишься рядом, например, как я с мамой, то хотя бы телефонный звонок. Я всегда заказываю цветы для моей мамы. И у меня есть друзья в Кривом Роге, они привозят подарок от меня", - говорит Зеленский.

Президент Украины также отмечает, что искренне любит делать приятно близким. Прежде чем выбрать подарок - обойдет множество магазинов и остановится только тогда, когда почувствует, что нашел нужное.

"Мне кажется, главное - не вопрос стоимости, а вопрос внимания и времени. Особенно, когда у тебя мало свободного времени", - делится Владимир Зеленский.

8 марта - Зеленский сделал откровенное признание

Ранее мы писали, что Зеленский появился на обложке The Guardian. На заглавном фото президент Украины сидит на столе и смеется.

А также о том, что Владимир Зеленский неудачно пошутил, сказав что у украинцев "нормальные зады".