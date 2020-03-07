Зеленский опроверг влияние олигархов на новый Кабмин

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский утверждает, что олигархи не имеют никакого влияния

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг, что олигархи имеют влияние на новый Кабинет министров, под председательством Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства Bloomberg.

По словам Зеленского, украинские олигархи не имеют никакого влияния на обновленное правительство. Он добавил, что работа на олигархов в прошлом свидетельствует о высоком уровне профессионализма.

"Они (олигархи - ред.) владеют 70-80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших - мы должны это понимать", - заявил глав государства.

Отметим, новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в прошлом работал директором ДТЭК Бурштынская ТЭС, которой владеет украинский олигарх Ринат Ахметов.

Напомним, ранее Зеленский объяснил причины кадровых перестановок в Кабинете министров. Он пояснил, что должен был отреагировать на эффективность работы правительства Алексея Гончарука. При этом глава государства пообещал, что Украина не изменит свой курс.

Как известно, во время внеочередного заседания в среду, 4 марта, парламент отправил в отставку Кабмин под председательством Алексея Гончарука. В тот же день Верховная рада назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины.

Кроме того, 5 марта Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина. На заседании рассматривали технические кадровые вопросы.