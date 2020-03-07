ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский опроверг влияние олигархов на новый Кабмин

Новости » Политика     07.03.2020 - 14:49
Зеленский опроверг влияние олигархов на новый Кабмин
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский утверждает, что олигархи не имеют никакого влияния

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг, что олигархи имеют влияние на новый Кабинет министров, под председательством Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства Bloomberg.

По словам Зеленского, украинские олигархи не имеют никакого влияния на обновленное правительство. Он добавил, что работа на олигархов в прошлом свидетельствует о высоком уровне профессионализма.

"Они (олигархи - ред.) владеют 70-80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших - мы должны это понимать", - заявил глав государства.

Отметим, новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в прошлом работал директором ДТЭК Бурштынская ТЭС, которой владеет украинский олигарх Ринат Ахметов.

Напомним, ранее Зеленский объяснил причины кадровых перестановок в Кабинете министров. Он пояснил, что должен был отреагировать на эффективность работы правительства Алексея Гончарука. При этом глава государства пообещал, что Украина не изменит свой курс.

Как известно, во время внеочередного заседания в среду, 4 марта, парламент отправил в отставку Кабмин под председательством Алексея Гончарука. В тот же день Верховная рада назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины.

Кроме того, 5 марта Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина. На заседании рассматривали технические кадровые вопросы.

В Кабмине заявили о погашении свыше полмиллиарда гривен долгов перед шахтерами Кабмин пока не будет увольнять руководство таможни, - Шмыгаль
Новости Украины Владимир ЗеленскийКабинет Министров Украиныолигархи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь