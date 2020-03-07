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Зеленский появился на обложке The Guardian: сидит на столе и смеется

STYLERПерсоны    07.03.2020 - 12:17
Зеленский появился на обложке The Guardian: сидит на столе и смеется
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский засветился в одном из самых известных европейских журналов

Владимир Зеленский появился на обложке известного британского журнала The Guardian. На заглавном фото президент Украины сидит на столе и смеется.

В самом журнале размещена статья с заголовком "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".

Зеленский появился на обложке The Guardian: сидит на столе и смеется

Зеленский на обложке The Guardian (фото: theguardian.com)

Журнал вышел в печать в субботу, 7 марта. Внутри размещены еще два снимка с Владимиром Зеленским, сделанные на той же локации. На одном из фото президент поправляет пиджак, на другом - держит одну руку в кармане.

Зеленский появился на обложке The Guardian: сидит на столе и смеетсяЗеленский появился на обложке The Guardian: сидит на столе и смеется

Зеленский в The Guardian (фото: theguardian.com)

Отметим, что 6 марта Юлия Мендель анонсировала появление Зеленского на обложке известного европейского журнала, правда она не уточила, какого именно.

Пресс-секретарь разместила в сети Instagram общие снимки с президентом в качестве тизера.

"Завтра у президента обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер - наше общее фото. На обложке, конечно, только президент", - подписала снимки Мендель.

Зеленский появился на обложке The Guardian: сидит на столе и смеется

Владимир Зеленский и Юлия Мендель (фото: instagram.com/iuliia_mendel)

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский неудачно пошутил, сказав что у украинцев "нормальные зады".

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